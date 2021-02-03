Во вторник, 2 февраля, в Николаевской области двух полицейских поймали на взятке суммой в 39 тысяч гривен.
Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.
Сообщается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали начальника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Николаевской области, а также кассира этого управления после получения ими взятки в размере 39 тысяч гривен.
По данным следствия, руководитель управления, злоупотребляя служебным положением, сговорился с кассиром и они вместе разработали план по систематическому присвоению бюджетных средств, выделенных для премий работникам полиции. Они начисляли завышенные без оснований премии тем сотрудникам, которые соглашались возвращать им часть полученных денег.
В данный момент виновных задержали в порядке статьи 208 и провели обыски по месту их жительства. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной квалификации по части 2 статьи 364 «Злоупотребление властью или служебным положением».
Напомним, 22 января правоохранители задержали начальника департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации на получении взятки в здании Департамента.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Во вторник, 2 февраля, в Николаевской области двух полицейских поймали на взятке суммой в 39 тысяч гривен.
Об этом пишут на сайте Николаевской областной прокуратуры.
Сообщается, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали начальника управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета ГУ Нацполиции в Николаевской области, а также кассира этого управления после получения ими взятки в размере 39 тысяч гривен.
По данным следствия, руководитель управления, злоупотребляя служебным положением, сговорился с кассиром и они вместе разработали план по систематическому присвоению бюджетных средств, выделенных для премий работникам полиции. Они начисляли завышенные без оснований премии тем сотрудникам, которые соглашались возвращать им часть полученных денег.
В данный момент виновных задержали в порядке статьи 208 и провели обыски по месту их жительства. Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной квалификации по части 2 статьи 364 «Злоупотребление властью или служебным положением».
Напомним, 22 января правоохранители задержали начальника департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации на получении взятки в здании Департамента.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа