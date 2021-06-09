В Вознесенске будет построен новый асфальтный завод, который будет производить асфальт для ремонта дорог по всей Николаевской области и за ее пределами. Строить завод будет ООО «БУГ ПОДІЛЛЯ», которое получило в аренду земельный участок площадью 5,6 га.

Об этом сообщил городской голова Вознесенска Евгений Величко.

— Поступления в местный бюджет от арендной платы составят 645 тыс. гривен ежегодно. Кроме арендной платы, Вознесенск получит новые рабочие места: более 30 постоянных и до 50-ти сезонных работников, — отметил Евгений Величко.

Напомним, ранее в Вознесенске нашли способ не поднимать тариф на воду.