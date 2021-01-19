В городе Вознесенск решили отменить запланированное повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение.

Об этом на странице «Міська влада Вознесенська» в Facebook рассказал мэр города Евгений Величко.

Ранее сообщалось, что в Вознесенске хотят поднять тариф на водоснабжение водоотведение до 69,03 гривны за кубометр.

Решение не поднимать стоимость услуг приняли по результатам длительных переговоров с руководителями коммунального «Водоснабжение г. Вознесенска» и ООО «БОС», обслуживающих горожан, отметил мэр.

Компенсировать убытки полученные в результате подорожания электроэнергии предприятия будут за счет установки многотарифных счетчиков, уменьшение арендной платы за пользование имуществом и использования солнечной электроэнергии.

«С целью уменьшения затрат предприятий планируется провести в январе-феврале независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности, разработать и внедрит программу уменьшения энергозатрат на предприятиях, а также реализовать мероприятия по диспетчеризации и автоматизации работы на насосных станциях. По предварительным подсчетам, все эти меры могут дать ощутимый экономический эффект и гарантию того, что тарифы в ближайшее время расти не будут при условии не изменения стоимости составляющих тарифа на государственном уровне», — добавил Евгений Величко.

Отметим, что сейчас жители Вознесенска платят 66,75 гривны за куб.

Напомним, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.

Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на воду в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.