В Вознесенске хотят поднять тариф на водоснабжение водоотведение до 69,03 гривен за кубометр.
Об этом на странице «Міська влада Вознесенська» в Facebook рассказал мэр города Евгений Величко.
Накануне Нового года он получил письма от водоканала и ООО «БОСС», предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению в Вознесенске, с предложением рассмотреть возможное повышение тарифов на их услуги.
Такое обращение они пояснили ростом стоимости распределения электроэнергнии с 0,93 грн. до 1,20 грн за кВт.
По предварительным подсчетам предприятий, вода должна подорожать на 0,89 грн и составить 20,44 грн за 1 куб. Канализация должна подорожать на 1,39 грн. Суммарно стоимость 1 куб транспортировки и очистки стоков по двум предприятиям может составить 48,59 грн.
— Поскольку данное решение касается всех жителей общины, а тарифы должны быть экономически обоснованными, приглашаю присоединиться всех желающих представителей общественности к изучению всех экономических составляющих тарифа и подготовке заключений по их обоснованности, — сказал Евгений Величко.
Свои предложения вознесенцам предлагают присылать на электронный адрес vozmer2@gmail.com или позвонить по телефону +38 (066) 417-87-60.
Первое заседание рабочей группы по проверке расчетов экономически обоснованных затрат на услуги водоснабжения и водоотведения состоится 11 января в 15:00 в большом сессионном зале Вознесенского горсовета.
В комментариях к посту вознесенцы возмущены возможным подорожанием и называют действующий тариф на воду и так одним из самых высоких в стране. Сейчас жители Вознесенска платят 66,75 гривен за куб.
Напомним, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на воду в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.
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В Вознесенске хотят поднять тариф на водоснабжение водоотведение до 69,03 гривен за кубометр.
Об этом на странице «Міська влада Вознесенська» в Facebook рассказал мэр города Евгений Величко.
Накануне Нового года он получил письма от водоканала и ООО «БОСС», предоставляющих услуги по водоснабжению и водоотведению в Вознесенске, с предложением рассмотреть возможное повышение тарифов на их услуги.
Такое обращение они пояснили ростом стоимости распределения электроэнергнии с 0,93 грн. до 1,20 грн за кВт.
По предварительным подсчетам предприятий, вода должна подорожать на 0,89 грн и составить 20,44 грн за 1 куб. Канализация должна подорожать на 1,39 грн. Суммарно стоимость 1 куб транспортировки и очистки стоков по двум предприятиям может составить 48,59 грн.
— Поскольку данное решение касается всех жителей общины, а тарифы должны быть экономически обоснованными, приглашаю присоединиться всех желающих представителей общественности к изучению всех экономических составляющих тарифа и подготовке заключений по их обоснованности, — сказал Евгений Величко.
Свои предложения вознесенцам предлагают присылать на электронный адрес vozmer2@gmail.com или позвонить по телефону +38 (066) 417-87-60.
Первое заседание рабочей группы по проверке расчетов экономически обоснованных затрат на услуги водоснабжения и водоотведения состоится 11 января в 15:00 в большом сессионном зале Вознесенского горсовета.
В комментариях к посту вознесенцы возмущены возможным подорожанием и называют действующий тариф на воду и так одним из самых высоких в стране. Сейчас жители Вознесенска платят 66,75 гривен за куб.
Напомним, что с 1 января 2021 года тариф на водоснабжение и водоотведение в Николаеве вырос более чем на 25% и составит 32,29 гривен за кубометр воды.
Мэр Александр Сенкевич объяснил увеличение тарифа на воду в Николаеве повышением минимальной зарплаты и тарифа на электроэнергию.