Украинские банки остановили финансирование проектов возобновляемой энергетики до урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, а именно решения проблемы задолженности перед «зеленой» генерацией и возможного установления акциза на электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников.

Об этом 9 июня сообщил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, передает Цензор.Нет.

— Мы обратились к четырем банкам — Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии, — сказал Андрей Конеченков во время пресс-конференции «Меморандум, который не собирались выполнять».

Также глава УВЭА отметил, что профильные ассоциации ВИЭ уже обращались к международным финансовым учреждениям о рисках прекращения финансирования.

Как отметил Андрей Конеченков, каждая международная организация сегодня наблюдает за ситуацией с «зеленой» энергетикой в Украине.

— На сегодняшний день остановлено любое кредитование проектов, очень трудно проектам, которые уже начались, именно благодаря невыполнению меморандума правительством, — подытожил он.

2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

Производители энергии из возобновляемых источников энергии заявили, что по итогам первого квартала правительство выполнило свои обязательства по Меморандуму менее чем на половину, а выплаты поступают не всем производителям из-за судебных процессов.