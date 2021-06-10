Николаевский тепловозоремонтный завод подписал договор об обновлении 55 локомотивов серии AD Tranz с компанией, представляющей интересы Египетских железных дорог.

Об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

Успешную договоренность на предприятии посчитали «успешным выходом на африканских континент».

Модернизировать локомотивы будут как на мощностях египетских заводов, так и на мощностях николаевского предприятия.

— Мы осуществим глубокую модернизацию тепловозов с установкой новых дизелей, нового силового и вспомогательного оборудования, новых микропроцессорных систем управления, что позволит существенно улучшить экономические показатели эксплуатации локомотивов и снизить затраты на их сервисное обслуживание, — сообщил директор НТРЗ Сергей Рой.

Контракт с Египтом запланирован на долгосрочной основе, в дальнейшем НТРЗ займется реставрацией двухсот вагонов, эксплуатируемых Египетскими железными дорогами.

Напомним, новыми руководителями Николаевского тепловозоремонтного завода стали Евгений Симченко и Сергей Рой.