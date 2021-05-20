Новыми руководителями Николаевского тепловозоремонтного завода стали Евгений Симченко и Сергей Рой.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Евгений Симченко стал новым учредителем и исполнительными директором ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод».

Он родился в 1993 году в Одессе. Закончил Одесский Национальный экономический университет по специальности «Банковское дело» и Одесский Национальный университет им. Мечникова по специальности «Юриспруденция». После этого получил степень MBA по международному бизнесу в EU Business School Munich.

С 2019 года основал компанию InduTech EXIM GmbH, которая в том числе представляла интересы Николаевского тепловозоремонтного завода на международной арене. На протяжении нескольких лет Евгений Симченко от лица НТРЗ принимает непосредственное участие во всех международных проектах ООО НТРЗ и ведёт переговоры с партнерами на международном уровне.

— Наш завод на протяжении уже одиннадцати лет стабильно работает, осваивая новые методы модернизации и ремонта тепловозов и электровозов всех серий. Поэтому, благодаря сильной профессиональной команде, собранной моим отцом, предприятие продолжает выполнять перед заказчиками все обязательства, несмотря на смену руководства. Мы не только сохраним коллектив работников, но и будем развиваться дальше, сохранив лучшие традиции НТРЗ, — заявил он.

Сергей Рой стал директором ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод». Он родился в Комсомольском Полтавской области в 1977 году.

После учебы в школе получил рабочую специальность «Помощник машиниста тепловоза. Слесарь по ремонту подвижного состава». Сразу по окончании СПТУ начал работать на Полтавском ГОК помощником машиниста тепловоза.

В 1995 году был призван в ряды ВСУ на срочную службу, а после ее прохождения продолжил трудиться на Полтавском ГОК слесарем по ремонту подвижного состава на участке капитального ремонта дизелей. Далее был переведен помощником машиниста тепловоза. Затем работал машинистом тепловоза, машинистом электровоза.

С 2007 г. по 2015 г. работал начальником локомотивной службы железнодорожного цеха. Без отрыва от работы обучался в Украинской академии железнодорожного транспорта (Харьков) по специальности «Электротранспорт». После этого также получил второе высшее образование в Днепропетровской металлургической академии по специальности «Электрометаллургия стали и ферросплавов». Проходил повышение квалификации в Международном институте бизнеса по направлению «Управление проектами». С 2015 года работал на НТРЗ исполнительным директором.

— За эти годы мы на НТРЗ не просто выполняли заказы по ремонту тепловозов, но и, благодаря собственному конструкторскому бюро, осуществили по-настоящему уникальные для Украины проекты модернизация локомотивов серии ТГМ, 2ТЭ-10, ТЭМ-7, и тяговых агрегатов серии ОПЭ1АМ, что и было отмечено как в профессиональной отечественной среде, так и за рубежом. Сегодня, приняв на себя руководство заводом, уверенно могу утверждать, что наш подход и требования к качеству выполняемых НТРЗ работ будет только улучшаться и совершенствоваться. Тяжелая утрата в лице основателя предприятия Вячеслава Симченко сильнее сплотила нашу команду и мы настроены двигаться дальше, — прокомментировал он.

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.

19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.

Народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, требует незамедлительного вмешательства правоохранительных органов и привлечения виновных к ответственности за ситуацию, которая сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.