Народный депутат Украины Александр Гайду, представляющий Николаевскую область в Верховной Раде, требует незамедлительного вмешательства правоохранительных органов и привлечения виновных к ответственности за ситуацию, которая сложилась вокруг Николаевского тепловозоремонтного завода.

Об этом он рассказал НикВести.

Он указал, что сегодня происходят «шокирующие на всю страну действия, связанные с попыткой рейдерского захвата завода НТРЗ».

— Почему именно сейчас происходит захват предприятия? Не год назад, не полгода, а именно сейчас?! Когда несколько дней назад ушёл из жизни Вячеслав Симченко, директор НТРЗ. Человека не успели отпеть, а они как шакалы нападают и пытаются отобрать, все что Слава выстроил своим трудом! Как народный депутат Украины, я требую незамедлительной реакции правоохранительных органов с целью предотвращения попыток силового захвата предприятия и привлечения к ответственности виновных лиц! Мною сегодня было подготовлено и направлено официальное обращение в правоохранительные органы, - заявил Александр Гайду.

Он добавил, что ситуация с НТРЗ находится на его личном контроле и «будут предприняты все необходимые действия дабы не допустить беззакония».

Как сообщалось, 19 мая группа неизвестных людей в камуфляже без каких-либо документов и законных оснований попыталась проникнуть на территорию Николаевского тепловозоремонтного завода. Местная охрана не пропустила неизвестных на территорию, и тогда они попытались проникнуть через крышу здания проходной и забор предприятия.

Напомним, 15 мая стало известно, что на 51-м году жизни в результате осложнений после перенесенной короновирусной болезни скоропостижно ушел из жизни директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко.