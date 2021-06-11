Группа семи крупнейших стран с развитой экономикой рассматривает возможность оказания помощи Международному валютному фонду в размере 100 миллиардов долларов, которые перенаправят в страны, пострадавшие от пандемии больше остальных.

Об этом пишет Bloomberg.

Такая мера связана с тем, что МВФ готовится предоставить своим странам-членам самое крупное вливание финансов в истории институции — 650 миллиардов долларов, для повышения глобальной ликвидности и помощи странам с формирующимся рынком и странам с низким уровнем дохода, понесшим серьезные убытки после пандемии.

Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила на этой неделе, что она ожидает, что совет управляющих фонда проголосует по предложенным новым резервным активам к середине августа. По ее словам, организация также работает над способами перенаправления их из богатых стран, которым они не нужны, в бедные, которые в них нуждаются.

Напомним, представитель МВФ Джерри Райс заявил, что Украина и Международный валютный фонд по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе stand-by, направленных на завершение ее первого пересмотра и выделение второго транша.