Украина начала закачивать в подземные хранилища импортный газ.

Об этом сообщил в пятницу, 11 июня, глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

— Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 миллиона метров кубических в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 миллионов метров кубических. Причем 100% было импортировано из Венгрии, а не из стандартного словацкого направления, — написал Сергей Макогон.

Всего с начала года было импортировано 577 миллионов метров кубических, из них 88% из Венгрии.

Сергей Макогон добавил, что открытие виртуального реверса Оператором ГТС в прошлом году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.

Напомним, поставщики газа в Украине выставляют годовую цену услуги на уровне 7,99 гривен за кубометр.