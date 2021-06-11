Нацбанк с 7 по 11 июня на межбанковском валютном рынке купил 375 млн долл.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на данные регулятора.

В частности, Нацбанк купил 355 миллионов долларов в рамках интервенций по единому курсу, еще 20 миллионов — с выбором лучшей цены купли-продажи. При этом интервенций по продаже валюты не проводилось.

Всего с начала года НБУ купил в резервы 705,5 миллионов долларов, продал 70 миллионов долларов.

Напомним, ранее НБУ обязал все небанковские финучреждения обнародовать собственников.