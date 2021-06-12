Китайский техгигант Huawei планирует разработать беспилотные технологии для авто до 2025 года, компания, в частности, пытается диверсифицировать продукцию после санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

В компании отметили, что поставили цель к 2025 году завершить разработку технологии для полностью автоматизированного перевозки пассажиров без привлечения водителя.

Huawei начал работы в направлении беспилотных электромобилей с целью диверсификации своих продуктов. В 2020 году США ввели на компанию санкции из-за ее «угрозы национальной безопасности». Американцам запретили в нее инвестировать и лишили Huawei доступа к американским технологиям.

Компания ранее заявляла, что планирует инвестировать в исследования беспилотных и електрокаров миллиард долларов для конкуренции с Tesla и Xiaomi.

Напомним, президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в «черный список». Среди них — одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.