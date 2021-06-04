Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в «черный список». Среди них — одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Документ вступает в силу 2 августа.
— Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, — говорится в сообщении.
Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.
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Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в «черный список». Среди них — одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.
Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Документ вступает в силу 2 августа.
— Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор, — говорится в сообщении.
Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Ранее федеральная комиссия по связи США указала пять китайских телекоммуникационных компаний, которые могут навредить национальной безопасности США.