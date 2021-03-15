Федеральная комиссия по связи США указала пять китайских телекоммуникационных компаний, которые могут навредить национальной безопасности США.
Об этом пишет Голос Америки.
Регулятор отметил, что в список опасных для нацбезопансости США компаний попали: Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, а также Dahua Technology.
Согласно заявлению Федеральной комиссии по связи формирование такого списка поможет избежать ошибок инвесторам и компаниям, которые планируют вести в будущем дела с компаниями, угрожающими национальной безопасности США.
С 2019 году в США действует закон, который требует от Федеральной комиссии по связи выявлять фирмы, которые производят телекоммуникационное оборудование и услуги, которые угрожают «национальной безопасности США». Новое решение запрещает американским компаниям сотрудничать с компаниями из списка.
В 2019 году США внесли Huawei, Hikvision и другие компании в черный экономический список. В частности, Соединенные Штаты приняли меры по ограничению деятельности Huawei, крупнейшего в мире производителя мобильного телекоммуникационного оборудования и смартфонов, и призвали сторонников избегать взаимодействия с китайским производителем телекоммуникационного оборудования.
Напомним, Huawei обратился в суд с просьбой отменить решение Федеральной комиссии по связи США, которая обозначила компанию как угрозу национальной безопасности.
Федеральная комиссия по связи США указала пять китайских телекоммуникационных компаний, которые могут навредить национальной безопасности США.
Об этом пишет Голос Америки.
Регулятор отметил, что в список опасных для нацбезопансости США компаний попали: Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, а также Dahua Technology.
Согласно заявлению Федеральной комиссии по связи формирование такого списка поможет избежать ошибок инвесторам и компаниям, которые планируют вести в будущем дела с компаниями, угрожающими национальной безопасности США.
С 2019 году в США действует закон, который требует от Федеральной комиссии по связи выявлять фирмы, которые производят телекоммуникационное оборудование и услуги, которые угрожают «национальной безопасности США». Новое решение запрещает американским компаниям сотрудничать с компаниями из списка.
В 2019 году США внесли Huawei, Hikvision и другие компании в черный экономический список. В частности, Соединенные Штаты приняли меры по ограничению деятельности Huawei, крупнейшего в мире производителя мобильного телекоммуникационного оборудования и смартфонов, и призвали сторонников избегать взаимодействия с китайским производителем телекоммуникационного оборудования.
Напомним, Huawei обратился в суд с просьбой отменить решение Федеральной комиссии по связи США, которая обозначила компанию как угрозу национальной безопасности.