Федеральная комиссия по связи США указала пять китайских телекоммуникационных компаний, которые могут навредить национальной безопасности США.

Об этом пишет Голос Америки.

Регулятор отметил, что в список опасных для нацбезопансости США компаний попали: Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, а также Dahua Technology.

Согласно заявлению Федеральной комиссии по связи формирование такого списка поможет избежать ошибок инвесторам и компаниям, которые планируют вести в будущем дела с компаниями, угрожающими национальной безопасности США.

С 2019 году в США действует закон, который требует от Федеральной комиссии по связи выявлять фирмы, которые производят телекоммуникационное оборудование и услуги, которые угрожают «национальной безопасности США». Новое решение запрещает американским компаниям сотрудничать с компаниями из списка.

В 2019 году США внесли Huawei, Hikvision и другие компании в черный экономический список. В частности, Соединенные Штаты приняли меры по ограничению деятельности Huawei, крупнейшего в мире производителя мобильного телекоммуникационного оборудования и смартфонов, и призвали сторонников избегать взаимодействия с китайским производителем телекоммуникационного оборудования.

Напомним, Huawei обратился в суд с просьбой отменить решение Федеральной комиссии по связи США, которая обозначила компанию как угрозу национальной безопасности.