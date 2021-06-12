Белый дом заявил, что Соединенные Штаты и другие страны Большой семерки рассматривают возможность перераспределения 100 миллиардов долларов из фонда Международного валютного фонда, чтобы помочь странам, которые больше всего борются с кризисом COVID-19.

Об этом пишет ZN.ua со ссылкой на Reuters.

Лидеры G7 обсудят, как помочь справиться с восстановлением мира после пандемии коронавируса на трехдневном саммите в Корнуолле, на юго-западе Англии.

— Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 активно рассматривают глобальные усилия по увеличению воздействия предлагаемого распределения специальных прав заимствования (СДР) на наиболее нуждающиеся страны, — заявили в офисе президента США. — Предлагаемые усилия, потенциально размером до 100 миллиардов долларов, будут способствовать дальнейшему удовлетворению потребностей в области здравоохранения, включая вакцинацию, и помогут обеспечить более экологичное и устойчивое экономическое восстановление в уязвимых странах, а также способствовать более сбалансированному, устойчивому и инклюзивному глобальному восстановлению, — говорится в заявлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг призвал другие страны G7 прийти к соглашению о перераспределении $ 100 млрд в СДР африканским государствам.

Руководители мировых финансов договорились в апреле увеличить СПЗ на 650 миллиардов долларов и продлить замораживание обслуживания долга, чтобы помочь развивающимся странам справиться с пандемией, хотя Африке было выделено только 34 миллиарда долларов.

Напомним, президент США Джозеф Байден объявил, что его администрация купит 500 миллионов доз вакцины Pfizer-BioNTech и пожертвует их примерно 100 странам в течение следующего года.