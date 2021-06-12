Накануне саммита НАТО, который должен состояться в Брюсселе 14 июня, Альянс обнародовал статистические данные по своим оборонным расходам.

Соответствующая информация опубликована на сайте НАТО.

Агрессия России против Украины дала мощный толчок росту оборонных бюджетов стран Альянса. После 2014 года они росли семь лет подряд. В результате общий бюджет НАТО увеличился с 943 млрд 217 млн долларов США в 2014 году до 1 трлн 174 млрд 240 млн в 2021-м.

Львиная доля этой суммы приходится на США — 811 млрд 140 млн долл.

В десяти стран Альянса оборонительные расходы превышают 2% от ВНП: это Хорватия, Эстония, Франция, Греция, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Великобритания и Соединенные Штаты.

Также отмечается, что общая численность военного персонала НАТО составляет 3,317 млн. На страны Европы и Канаду приходится 1,966 млн человек, вооруженные силы США насчитывают 1,351 млн военнослужащих.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.