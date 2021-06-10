Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Владимир Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Он также выразил надежду, что во время саммита НАТО 14 июня однозначно будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

— Президент Украины поблагодарил Генерального секретаря за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Он отдельно отметил важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и действия решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для нашей страны, — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также проинформировал генсека НАТО о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку Альянса в осуществлении этих реформ.

Напомним, президент РФ заявил, что расширение НАТО путем интеграции Украины является для России «красной линией».