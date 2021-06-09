Накануне встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Путин прокомментировал вероятность предоставления Украине ПДЧ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Россия-1, пишет ZN.ua.

Президент РФ убежден, что план вступления Украины в НАТО обсуждается.

— Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит «нет», — заявил Владимир Путин.

При этом Путин отметил, что расширение НАТО путем интеграции Украины является для России «красной линией».

— Представьте себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?, — заявил президент РФ.

Он также прокомментировал телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Владимир Путин не исключил, что в США попытались скрыть поднятую в разговоре тему о НАТО.

— Может быть просто они ему (Владимиру Зеленскому, — прим.) сказали: «Знаешь что, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Чего ты нам мешаешь? Портишь нам обстановку перед саммитом? Помолчать не мог несколько дней, — сказал Владимир Путин.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл подробности телефонного разговора президентов Украины и США. По его словам, американский президент Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО.