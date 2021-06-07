Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл подробности телефонного разговора президентов Украины и США. По его словам, американский президент Джо Байден поддержал вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как рассказал Андрей Ермак, во время телефонного разговора Джо Байден заявил, что «полностью поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины», а также считает важным предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО.

— Он (Джо Байден, — прим.) заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня, — отметил Андрей Ермак.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом США Джо Байденом. Он готов провести встречу «в любом месте планеты».