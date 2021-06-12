Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины — с 2014 года, и были освобождены.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Бюджетные средства в размере 3,2 миллинов гривен перечислены на лицевые счета 32 граждан, которые были признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.