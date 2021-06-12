Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины — с 2014 года, и были освобождены.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Бюджетные средства в размере 3,2 миллинов гривен перечислены на лицевые счета 32 граждан, которые были признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило единовременную денежную помощь в размере 100 тыс. грн украинцам, которые оказались в плену в разные годы с начала вооруженной агрессии РФ против Украины — с 2014 года, и были освобождены.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Бюджетные средства в размере 3,2 миллинов гривен перечислены на лицевые счета 32 граждан, которые были признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.