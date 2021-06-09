Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех удерживаемых оккупационными властями ОРДЛО тяжелобольных граждан Украины.

Об этом пишет Левый берег со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в ТКГ.

— Также, ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны, несмотря на начало периода отпусков и школьных каникул, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

— К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны, — отмечается в сообщении.

Напомним, 9 мая представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.