Представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными. На сегодня списки уточняются.

Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявила участник украинской делегации в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Татьяна Иванова.

По ее словам, как минимум еще зимой украинская сторона передала свои списки на обмен пленными.

— Все это время Украина настаивала, что бы нам зеркально были переданы списки со стороны ОРДЛО. Очень долго эти списки не передавались, и в апреле этого года мы все-таки эти списки получили. Сейчас идет работа с этими списками, они уточняются, с ними работают. Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы дойдем до того, что обмен произойдет, - заявила Татьяна Иванова.

По ее словам, на сегодня сложно говориться о том, сколько украинцев могут быть освобождены с оккупированной территории.

За прошедшие сутки, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.