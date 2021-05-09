За прошедшие сутки, 8 мая, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

Так вблизи населенного пункта Пивденне враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.

Вооруженные формирования Российской Федерации два раза осуществили обстрел с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия в районе Авдеевки и один раз в пригороде Опытного.

Недалеко от поселка Новгородское российские оккупанты совершили обстрел в сторону позиций украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем, а у поселка Золотое-4 - из станковых противотанковых гранатометов.

У Марьинки противник дважды открывал огонь из противотанковых пушек калибра 100 мм и автоматических станковых гранатометов. К тому же российские оккупанты совершили обстрел гражданской инфраструктуры города.

Потерь среди украинских военных и гражданского населения нет.

На обстрелы противника служащие ВСУ открывали огонь в ответ.

Напомним, днем 8 мая президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Луганской области. Вместе с ним отправились послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза.