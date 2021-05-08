Днем 8 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним отправились послы стран «Большой семерки» и Европейского Союза.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Ожидается, что Владимир Зеленский вместе с дипломатами примет участие в церемонии чествования памяти погибших во Второй мировой войне.

Ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие сбили беспилотные летательные аппараты российско-оккупационных войск. Они были предназначены для разведки, а также для дистанционного минирования.