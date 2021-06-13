В Администрации безопасности транспорта США (TSA) сообщили, что в пятницу, 11 июня, в стране было зафиксировано 2,02 миллиона авиапассажиров в день. Это максимум с марта, когда начали вводить ограничения на полеты из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Это первый случай, когда количество пассажиров в аэропортах США вернулась к уровню, который был в стране до начала локдауну в марте 2020 года. В некоторых аэропортах пассажиропоток значительно выше, чем к пандемии.

Однако, спрос на авиаперевозки в настоящее время составляет 74%. Аналогичный был в июне 2019 года.

Американцы, имеют по обе прививки против коронавируса, то есть полностью вакцинированы, имеют право путешествовать без ограничений.

В Белом доме также сообщили, что создадут рабочие группы с представителями, Канады, Мексики, Великобритании и Европейского союза относительно ослабления карантинных ограничений в отношении перелетов. Ограничения могут ослабить до 4 июля.

Напомним, саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.

Украина также предприняла решительные меры — с 26 мая Киев полностью прекращает авиасообщение с Беларусью после того, как ряд стран решились на жесткие ограничения.