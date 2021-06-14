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Группировка киберпреступников REvil, тесно связанная с Россией, атаковала компанию Invenergy, производящая экологически чистую энергию. В ходе взлома в руки шантажистов попала «очень личная и острая» информация гендиректора компании миллиардера украинского происхождения Майкла Польски.
Об этом информирует Financial Times.
Согласно рейтингу Forbes, Майкл Польски остояние в 1,5 миллиарда долларов, построив электроэнергетические компании после эмиграции в США из Советской Украины в 1976 с 500 долларами в кармане.
Пострадавшая компания Invenergy никак не прокомментировала похищение личной информации бизнесмена, однако заверила, что не будет платить никакого выкупа кибершантажистам и вступать в переговоры с вымогателями.
Ранее сообщалось, крупнейшая в США сеть мясоперерабатывающих предприятий JBS перечислила киберпреступникам, вероятно, связанных с Россией, 11 миллионов долларов. Речь идет о той самой группировке REvil
Группировка киберпреступников REvil, тесно связанная с Россией, атаковала компанию Invenergy, производящая экологически чистую энергию. В ходе взлома в руки шантажистов попала «очень личная и острая» информация гендиректора компании миллиардера украинского происхождения Майкла Польски.
Об этом информирует Financial Times.
Согласно рейтингу Forbes, Майкл Польски остояние в 1,5 миллиарда долларов, построив электроэнергетические компании после эмиграции в США из Советской Украины в 1976 с 500 долларами в кармане.
Пострадавшая компания Invenergy никак не прокомментировала похищение личной информации бизнесмена, однако заверила, что не будет платить никакого выкупа кибершантажистам и вступать в переговоры с вымогателями.
Ранее сообщалось, крупнейшая в США сеть мясоперерабатывающих предприятий JBS перечислила киберпреступникам, вероятно, связанных с Россией, 11 миллионов долларов. Речь идет о той самой группировке REvil