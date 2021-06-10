Крупнейшая в США сеть мясоперерабатывающих предприятий JBS перечислила киберпреступникам, вероятно, связанных с Россией, 11 миллионов долларов. Оплата прошла в биткоинах.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Представляющий компанию Андре Ногейра назвал решение пойти на поводу у мошенников – болезненным.

— Платить преступникам было очень болезненно для нас, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам, — объяснил он.

После оплаты выкупа большая часть заводов смогли заново приступить к своей работе. Компания пошла на условия шантажистов, чтобы снизить ущерб для ресторанов и продуктовых магазинов, сотрудничающих с JBS.

Напомним, сеть американских мясокомбинатов JBS пострадала от кибератаки хакерской группировки, предположительно связанной с Россией.