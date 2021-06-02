Сеть американских мясокомбинатов JBS пострадала от кибератаки хакерское группировки, предположительно связанной с Россией.

Об этом сообщает NYT.

По словам представителей профсоюзов, в результате кибератаки на крупнейшего в мире мясоперерабатывающего предприятия во вторник, 1 июня, в США закрылись девять заводов по производству говядины, нарушено производство на предприятиях по изготовлению мяса птицы и свинины.

Атака может расстроить работу рынка мяса в США.

Компания JBS заявила, что большинство ее заводов откроются в среду. Но, по мнению аналитиков Daily Livestock Report, даже однодневный сбой в работе JBS может «существенно повлиять» на оптовые цены на говядину.

Белый дом заявил, что взлом JBS был атакой с использованием программ-вымогателей - второй подобной атакой за последнее время, которая заморозила критически важную бизнес-операцию в США.

JBS производит пятую часть мяса в США. После атаки Министерство сельского хозяйства заявило, что работает с другими производителями, чтобы минимизировать любой дефицит.

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, расследованием взлома занимается ФБР, а также Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

— Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу и напоминает, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей, — сказала она.

Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.