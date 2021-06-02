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Сеть американских мясокомбинатов JBS пострадала от кибератаки хакерское группировки, предположительно связанной с Россией.
Об этом сообщает NYT.
По словам представителей профсоюзов, в результате кибератаки на крупнейшего в мире мясоперерабатывающего предприятия во вторник, 1 июня, в США закрылись девять заводов по производству говядины, нарушено производство на предприятиях по изготовлению мяса птицы и свинины.
Атака может расстроить работу рынка мяса в США.
Компания JBS заявила, что большинство ее заводов откроются в среду. Но, по мнению аналитиков Daily Livestock Report, даже однодневный сбой в работе JBS может «существенно повлиять» на оптовые цены на говядину.
Белый дом заявил, что взлом JBS был атакой с использованием программ-вымогателей - второй подобной атакой за последнее время, которая заморозила критически важную бизнес-операцию в США.
JBS производит пятую часть мяса в США. После атаки Министерство сельского хозяйства заявило, что работает с другими производителями, чтобы минимизировать любой дефицит.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, расследованием взлома занимается ФБР, а также Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
— Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу и напоминает, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей, — сказала она.
Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.
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Сеть американских мясокомбинатов JBS пострадала от кибератаки хакерское группировки, предположительно связанной с Россией.
Об этом сообщает NYT.
По словам представителей профсоюзов, в результате кибератаки на крупнейшего в мире мясоперерабатывающего предприятия во вторник, 1 июня, в США закрылись девять заводов по производству говядины, нарушено производство на предприятиях по изготовлению мяса птицы и свинины.
Атака может расстроить работу рынка мяса в США.
Компания JBS заявила, что большинство ее заводов откроются в среду. Но, по мнению аналитиков Daily Livestock Report, даже однодневный сбой в работе JBS может «существенно повлиять» на оптовые цены на говядину.
Белый дом заявил, что взлом JBS был атакой с использованием программ-вымогателей - второй подобной атакой за последнее время, которая заморозила критически важную бизнес-операцию в США.
JBS производит пятую часть мяса в США. После атаки Министерство сельского хозяйства заявило, что работает с другими производителями, чтобы минимизировать любой дефицит.
По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, расследованием взлома занимается ФБР, а также Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.
— Белый дом напрямую взаимодействует с правительством России по этому вопросу и напоминает, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей, — сказала она.
Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.