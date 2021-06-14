Компании с государственной долей закончили прошлый год с рекордными убытками в сравнении с показателями последних годов.

Об этом пишет Зеркало Недели, ссылаясь на информацию из открытых источников.

Если в 2019 году общая прибыль достигала 73 миллиардов гривен, то уже через год итоговые убытки едва не превысили 65 миллиардов гривен.

То есть общее падение составило 138 миллиардов гривен. В самом худшем положении находятся предприятия из газо-нефтевой среды.

Напомним, по результатам подсчета, 15 крупнейших государственных предприятий совокупно получили 42 млрд грн убытков по итогам 2020 года.