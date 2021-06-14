Украина заняла десятое место в топ-10 стран, которые получили самую большую прибыль от продажи криптовалюты биткоин в 2020 году.
Рейтинг сделала аналитическая компания Chainanalysis.
Украинские инвесторы в биткоины заработали $400 млн в прошлом году, говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдались две доминирующие тенденции. Первая – попадание на высокие позиции в рейтинге стран с развивающейся экономикой. Кроме Украины, в топ-25 вошли Вьетнам, Таиланд, Аргентина, Бразилия и Турция.
Chainanalysis объясняет данную тенденцию ограниченными возможностями для инвестиций в традиционные финансовые инструменты в этих странах.
Вторая - большой отрыв США по объему полученной прибыли ($4 млрд) от продажи биткоинов по сравнению с другими странами.
В Chainanalysis видят причину такого отрыва в значительном притоке инвестиций на американские криптобиржи в конце 2020 года.
Наибольшее количество трансакций с биткоинами было зарегистрировано в Китае, однако китайские инвесторы смоги заработать только $1,1 млрд.
Напомним, стратег агентства Bloomberg Майк Макглоун предрек Биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за коин в течение 2021 года.
Украина заняла десятое место в топ-10 стран, которые получили самую большую прибыль от продажи криптовалюты биткоин в 2020 году.
Рейтинг сделала аналитическая компания Chainanalysis.
Украинские инвесторы в биткоины заработали $400 млн в прошлом году, говорится в сообщении.
Отмечается, что наблюдались две доминирующие тенденции. Первая – попадание на высокие позиции в рейтинге стран с развивающейся экономикой. Кроме Украины, в топ-25 вошли Вьетнам, Таиланд, Аргентина, Бразилия и Турция.
Chainanalysis объясняет данную тенденцию ограниченными возможностями для инвестиций в традиционные финансовые инструменты в этих странах.
Вторая - большой отрыв США по объему полученной прибыли ($4 млрд) от продажи биткоинов по сравнению с другими странами.
В Chainanalysis видят причину такого отрыва в значительном притоке инвестиций на американские криптобиржи в конце 2020 года.
Наибольшее количество трансакций с биткоинами было зарегистрировано в Китае, однако китайские инвесторы смоги заработать только $1,1 млрд.
Напомним, стратег агентства Bloomberg Майк Макглоун предрек Биткоину рост стоимости до 400 тысяч долларов за коин в течение 2021 года.