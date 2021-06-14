Финансовая помощь и отслеживание состояния коммунальных предприятий Николаевского облсовета, в частности областной типографии и «Николаевкниги», — обязанность облгосадминистрации.

Об этом сказала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента НикВести о том, пострадали ли коммунальные предприятия облсовета вследствие карантинных ограничений и собирается ли облсовет им помогать.

Она ответила, что облсовет не является органом управления, а потому такой вопрос стоит задавать чиновникам областной государственной администрации. При этом она отметила, что никто из руководителей не обращался за помощью и пострадали ли они, глава облсовета не знает.

— Коммунальные предприятия, которые вы назвали, не обращались за помощью. Одно из них обратилось за помощью на пожарную безопасность в размере, кажется, 92 тысяч гривен. По поводу того, как они пострадали или не пострадали, — нет. Тем более, вы назвали те предприятия, где мы не являемся органом управления, мы — основатели, а орган управления — ОГА. Поэтому, я думаю, это лучше спросить у ОГА, — ответила Анна Замазеева.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о директоре Николаевского аэропорта Федоре Барне, Анна Замазеева подчеркнула, что «всегда предлагает помощь каждому руководителю коммунального предприятия».

— Я всегда предлагаю свою помощь каждому руководителю коммунального предприятия. Кому надо, я готова всегда помогать, — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Николаевском облсовете не знают, кто прислушался к их рекомендации и помог бизнесу в карантин. Она предложила задать этот вопрос исполнительным органам власти.