Украина заняла десятое место в топ-10 стран, которые получили самую большую прибыль от продажи криптовалюты биткоин в 2020 году. Рейтинг сделала аналитическая компания Chainanalysis.

Украинские инвесторы в биткоины заработали $400 млн в прошлом году, пишет ZN.ua.

Отмечается, что наблюдались две доминирующие тенденции. Первая – попадание на высокие позиции в рейтинге стран с развивающейся экономикой. Кроме Украины, в топ-25 вошли Вьетнам, Таиланд, Аргентина, Бразилия и Турция.

Chainanalysis объясняет данную тенденцию ограниченными возможностями для инвестиций в традиционные финансовые инструменты в этих странах.

Вторая - большой отрыв США по объему полученной прибыли ($4 млрд) от продажи биткоинов по сравнению с другими странами.

В Chainanalysis видят причину такого отрыва в значительном притоке инвестиций на американские криптобиржи в конце 2020 года.

Наибольшее количество трансакций с биткоинами было зарегистрировано в Китае, однако китайские инвесторы смоги заработать только $1,1 млрд.

Как сообщалось, цена на биткоин может снизиться на 20%.