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Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, располагающегося в Москве.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщению авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял набсовет в связи с сокращением штата работников МАУ и снижением затрат на представительства.
Как сообщалось, в сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре — в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.
В июне текущего года МАУ решила закрыть представительство в Китае.
Напомним, в 2020 году украинские авиакомпании из-за коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.
Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, располагающегося в Москве.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Согласно сообщению авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял набсовет в связи с сокращением штата работников МАУ и снижением затрат на представительства.
Как сообщалось, в сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре — в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.
В июне текущего года МАУ решила закрыть представительство в Китае.
Напомним, в 2020 году украинские авиакомпании из-за коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.