Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ, Киев) решила прекратить деятельность своего подразделения в Российской Федерации, располагающегося в Москве.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Согласно сообщению авиакомпании в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение принял набсовет в связи с сокращением штата работников МАУ и снижением затрат на представительства.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года МАУ прекратила деятельность своих подразделений в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси, а в октябре — в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии.

В июне текущего года МАУ решила закрыть представительство в Китае.

Напомним, в 2020 году украинские авиакомпании из-за коронакризиса в среднем уволили 30% сотрудников.