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Государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного листа. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.
Как отмечается в сообщении, об этом шла речь во время встречи руководства Министерства финансов Украины и руководства ЕБРР.
Основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сегодня была подана в Кабмин обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.
— Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности, — сказал Сергей Марченко.
Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, отметили в пресс-службе.
В апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.
Ранее Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел против ПриватБанка и ОщадБанка по признакам злоупотребление монопольным положением в среде услуг екварийнга.
Государственный Ощадбанк, Министерство финансов и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовятся к подписанию мандатного листа. Документ касается предоставления ЕБРР долгосрочного финансирования в форме субординированного кредита с возможностью конвертации в акции Ощадбанка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин.
Как отмечается в сообщении, об этом шла речь во время встречи руководства Министерства финансов Украины и руководства ЕБРР.
Основными темами для обсуждения были реформирование государственных банков Украины, реформа корпоративного управления, приватизация Ощадбанка, обновление подхода к отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков.
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что сегодня была подана в Кабмин обновленная Стратегия развития Ощадбанка на 2021-2024 годы.
— Первоочередным приоритетом стратегии является преодоление кризиса. Банк будет фокусироваться на сохранении своего бизнеса и поддержке финансовой состоятельности, — сказал Сергей Марченко.
Также в ближайшие дни ожидается принятие зарегистрированного в Верховной раде законопроекта, направленного на вхождение Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц, что обеспечит выполнение одного из важных условий продолжения сотрудничества с ЕБРР, отметили в пресс-службе.
В апреле Кабинет министров одобрил законопроект о вхождении государственного Ощадбанка в Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). В случае банкротства банка государство больше не будет гарантировать вклады.
Ранее Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дел против ПриватБанка и ОщадБанка по признакам злоупотребление монопольным положением в среде услуг екварийнга.