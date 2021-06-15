В Харьковской области правоохранители нагрянули с обысками на завод и сеть заправок по делу о «сером» горючем. На заводе топливо изготовлялось по подпольным схемам с целью дальнейшей реализации на заправках Харьковщины.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Полиция совершила рейд на завод после информации о подпольном производстве горючего из компонентов, поставляемых в Украину из России через «серые» схемы. Полученное сырье злоумышленники пускали на изготовление контрафактного горючего, которое продавалось в Харьковской области и по северо-востоку Украины.
В ходе обысков были изъяты 738 тысяч литров контрафактных нефтепродуктов, а также компьютерная техника и финансовая документация. По предварительной оценке, стоимость конфиската достигла 54 миллионов гривен.
На основании предоставленных материалов в рамках уголовного производства по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» был проведен ряд дополнительных обысков.
Следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, в Николаеве налоговики проверили незаконную автозаправочную станцию, расположенную на территории одного из предприятий по улицы Маршала Василевского.
В Харьковской области правоохранители нагрянули с обысками на завод и сеть заправок по делу о «сером» горючем. На заводе топливо изготовлялось по подпольным схемам с целью дальнейшей реализации на заправках Харьковщины.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Полиция совершила рейд на завод после информации о подпольном производстве горючего из компонентов, поставляемых в Украину из России через «серые» схемы. Полученное сырье злоумышленники пускали на изготовление контрафактного горючего, которое продавалось в Харьковской области и по северо-востоку Украины.
В ходе обысков были изъяты 738 тысяч литров контрафактных нефтепродуктов, а также компьютерная техника и финансовая документация. По предварительной оценке, стоимость конфиската достигла 54 миллионов гривен.
На основании предоставленных материалов в рамках уголовного производства по ст. 204 УК «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» был проведен ряд дополнительных обысков.
Следственные мероприятия продолжаются.
Напомним, в Николаеве налоговики проверили незаконную автозаправочную станцию, расположенную на территории одного из предприятий по улицы Маршала Василевского.