В Николаеве налоговики проверили незаконную автозаправочную станцию, расположенную на территории одного из предприятий по улицы Маршала Василевского.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Николаевской области.

Отмечается, что «АЗС» осуществляла незаконную реализацию дизельного топлива сомнительного происхождения из емкости, размещенной на прицепе.

В ходе проверки установлены факты отсутствия у субъекта хозяйственной деятельности лицензии на право розничной торговли топливом и подакцизный товар без документов.

«К субъекту хозяйственной деятельности будут применены штрафные санкции, дизельное топливо в количестве 1000 л, емкость на прицепе и топливо — раздаточная колонка изъяты в соответствии с действующим законодательство», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники налоговой милиции в Николаевской области выявили факт незаконной реализации горюче-смазочных материалов без соответствующих лицензий.