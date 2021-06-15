Первый в мире деревянный спутник запустят в космос в нынешнем году.

Об этом сообщает Укринформ.

Спутник WISA Woodsat имеет размеры примерно 10x10x10 см и весит около 1 килограмма. Он сделан из березовых фанер со специальным покрытием (WISA). Устройство запитывается от девяти небольших солнечных батарей.

Деревянный спутник запустят в рамках миссии, разработанной финской компанией Arctic Astronautics, которая производит наборы кубсатов для студентов. Он будет выведен на полярную орбиту с помощью ракеты Electron Rocket Lab в ноябре нынешнего года.

Целью миссии является проверка поведения и долговечности фанерных панелей в экстремальных условиях пространства и оценка их пригодности для будущих миссий.

Спутник оснастят двумя камерами, одна из которых будет прикреплена к металлической палке для Селфи, что позволит команде миссии наблюдать, как меняется поверхность фанеры спутника в космической среде.

— Основой для фанеры является береза, и мы используем в основном то же, что вы найдете в строительном магазине или для изготовления мебели. Обычная фанера слишком влажная для использования в космосе, поэтому мы помещаем нашу древесину в термовакуумную камеру, чтобы сначала высушить ее. Затем мы наносим молекулярное наслоение, добавляя очень тонкий слой оксида алюминия, который часто используется для инкапсуляции электроники, - объяснил главный инженер Woodsat Самули Найман.

Напомним, китайский космический 3D-принтер и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю.