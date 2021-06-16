Автопортрет известного музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, который он нарисовал в 1992 году, продали на аукционе Juliens Auctions за 281 тысячу долларов.

Об этом сообщает аукционный дом.

Портрет выполнен в стиле карикатуры. Он нарисован фломастером самим покойным лидером группы Nirvana. На изображении Курт играет на гитаре, а рядом подпись: «Курдт Кобейн - рок-звезда. Я не умею играть, и мне плевать!»

Известно, что работа была создана во время гастролей в Сингапуре с презентацией альбома Nevermind. Этот рисунок Кобейн подарил рисунок фотографу Жаку Чонгу.

Ранее картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.