|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|04:56
|Заход солнца:
|20:48
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|04:45
|Заход солнца:
|21:11
|Температура завтра:
|+27 C°
Автопортрет известного музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, который он нарисовал в 1992 году, продали на аукционе Juliens Auctions за 281 тысячу долларов.
Об этом сообщает аукционный дом.
Портрет выполнен в стиле карикатуры. Он нарисован фломастером самим покойным лидером группы Nirvana. На изображении Курт играет на гитаре, а рядом подпись: «Курдт Кобейн - рок-звезда. Я не умею играть, и мне плевать!»
Известно, что работа была создана во время гастролей в Сингапуре с презентацией альбома Nevermind. Этот рисунок Кобейн подарил рисунок фотографу Жаку Чонгу.
Ранее картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.
Автопортрет известного музыканта, фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, который он нарисовал в 1992 году, продали на аукционе Juliens Auctions за 281 тысячу долларов.
Об этом сообщает аукционный дом.
Портрет выполнен в стиле карикатуры. Он нарисован фломастером самим покойным лидером группы Nirvana. На изображении Курт играет на гитаре, а рядом подпись: «Курдт Кобейн - рок-звезда. Я не умею играть, и мне плевать!»
Известно, что работа была создана во время гастролей в Сингапуре с презентацией альбома Nevermind. Этот рисунок Кобейн подарил рисунок фотографу Жаку Чонгу.
Ранее картину «Портрет молодого человека с медальоном» итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли продали 92,2 миллиона долларов на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.