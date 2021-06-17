Министр благосостояния Латвии Гатис Эглитис выдвинул предложения по краткосрочному изменению пенсионной системы: перенаправить деньги из частных накоплений в общий пенсионный фонд.

Об этом сообщает LSM.

Латвийская пенсионная система состоит из трех категорий взносов: первый пенсионный уровень, из которого выплачивает пенсии государство, гарантированный всем пенсионерам, второй пенсионный уровень — накопительный, зависит от личных социальных взносов каждого жителя, и третий пенсионный уровень — добровольный. Во второй пенсионный уровень идут 6% зарплаты.

Министр Эглитис оттолкнулся от персональных накоплений, предложив снизить взнос второго пенсионного уровня, а разницу перенаправить на выплату нынешних пенсий для всех пенсионеров.

Однако у такого решения нашлись свои противники, министр финансов Латвии Янис Рейрс усомнился в целесообразности такого метода.

— Во втором пенсионном уровне каждый цент имеет имя, фамилию и персональный код. Это нельзя просто так взять и перенести, — указал политик.

Он добавил, что перераспределение будет сложно администрировать.

— Как сейчас отнимут часть и кому отдадут? Пенсионеру с пенсией в 5000 евро или в 100 евро? Теоретически сказать можно, но думая о процедуре, это практически невозможно, — подчеркнул министр финансов.

Напомним, в 2018 году в Латвии случилось громкое убийство судебного пристава и адвоката Мартиньша Бункуса. За прошедшие три года расследования латвийская полиция выдвигала ряд версий, однако прийти к поимке убийцы так не смогла. В этом им помогли украинские коллеги, задержавшие подозреваемого, который уже признался в совершении преступления.