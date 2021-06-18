Словакия больше не будет покупать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V, поскольку нет желающих получить прививки этим препаратом.

Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает Dennik Standard.

Отмечается, что граждане не проявили интереса к российской вакцине Sputnik V. Впрочем, по данным издания, словаки в целом теряют интерес к прививкам, независимо от предлагаемых препаратов.

Сейчас первую дозу российской вакцины ожидают около 6 тысяч человек, наибольший интерес к вакцинации проявляют люди в возрасте от 40 до 44 лет.

В связи со сложившейся ситуацией Минздрав намерен продать или подарить часть запасов российской вакцины балканским странам.

Как известно, премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку из-за вакцины Спутник V. Правительственный кризис в стране начался после того, как премьер заявил о намерении приобрести российскую вакцину, несмотря на то, что препарат не получил одобрения европейского и местного регулятора.

Напомним, Турция начала использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V».