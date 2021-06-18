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Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными.
Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя ситуацию с использованием средств на закупку вакцин от COVID-19, сообщает Укринформ.
— До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодняшний день по бюджетной программе уже уплачены 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня, — сказал Валерий Пацкан.
Он отметил, что из этих средств 7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины, 41 млн грн — шприцев; 3,8 млн грн — раствора и 18 млн грн — контейнеров для сбора медицинских отходов.
— За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете — почти 276 грн, — добавил Валерий Пацкан.
Он отметил, что в последние недели наметилась положительная динамика в вакцинации населения.
— Также должны быть изменения и в использовании бюджетных средств, предусмотренных на закупку вакцины. И важно, чтобы средства расходовались эффективно. Ведь речь идет о жизни и здоровье украинцев, — сказал глава Счетной палаты.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID в Украине будет проводиться каждый сезон. На сегодня этот вопрос изучают эксперты.
Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными.
Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя ситуацию с использованием средств на закупку вакцин от COVID-19, сообщает Укринформ.
— До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодняшний день по бюджетной программе уже уплачены 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня, — сказал Валерий Пацкан.
Он отметил, что из этих средств 7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины, 41 млн грн — шприцев; 3,8 млн грн — раствора и 18 млн грн — контейнеров для сбора медицинских отходов.
— За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете — почти 276 грн, — добавил Валерий Пацкан.
Он отметил, что в последние недели наметилась положительная динамика в вакцинации населения.
— Также должны быть изменения и в использовании бюджетных средств, предусмотренных на закупку вакцины. И важно, чтобы средства расходовались эффективно. Ведь речь идет о жизни и здоровье украинцев, — сказал глава Счетной палаты.
Напомним, Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID в Украине будет проводиться каждый сезон. На сегодня этот вопрос изучают эксперты.