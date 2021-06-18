Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд грн, еще 2,6 млрд грн остаются неиспользованными.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя ситуацию с использованием средств на закупку вакцин от COVID-19, сообщает Укринформ.

— До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. На сегодняшний день по бюджетной программе уже уплачены 7,9 млрд грн, из которых 1,1 млрд грн в начале июня, — сказал Валерий Пацкан.

Он отметил, что из этих средств 7,8 млрд грн уплачены за закупку вакцины, 41 млн грн — шприцев; 3,8 млн грн — раствора и 18 млн грн — контейнеров для сбора медицинских отходов.

— За эти средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Средняя стоимость вакцины со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете — почти 276 грн, — добавил Валерий Пацкан.

Он отметил, что в последние недели наметилась положительная динамика в вакцинации населения.

— Также должны быть изменения и в использовании бюджетных средств, предусмотренных на закупку вакцины. И важно, чтобы средства расходовались эффективно. Ведь речь идет о жизни и здоровье украинцев, — сказал глава Счетной палаты.

Напомним, Министерство здравоохранения готовится к тому, что вакцинация от COVID в Украине будет проводиться каждый сезон. На сегодня этот вопрос изучают эксперты.