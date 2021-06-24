Рыночная капитализация компании Microsoft впервые превысила 2 триллиона долларов США. Ранее эта отметка покорялась только Apple и Saudi Aramco.

Об этом сообщает Bloomberg, передает издание Левый берег.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco первой преодолела отметку в 2 триллиона долларов США еще в декабре 2019 года, но сейчас она стоит примерно 1,9 млрд долларов. Компания Apple достигла 2 триллиона долларов США в августе 2020 года и сейчас ее рыночная капитализация еще выше.

Акции Microsoft с начала года подорожали на 19%, обогнав по этому показателю ценные бумаги Apple и Amazon. Это связывают с перспективой долгосрочного роста выручки компании, а также расширением ее деятельности в сфере машинного обучения и облачных технологий (в частности, речь идет об офисном пакете Microsoft 365 и облачной платформе Azure).

Отчет компании за третий квартал текущего финансового года, вышедший в апреле, превзошел ожидания инвесторов и показал сильный рост в различных сегментах бизнеса Microsoft.

Напомним, Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году.