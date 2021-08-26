Американская авиакомпания Delta объявила, что с 1 ноября будет взимать 200 долларов из зарплаты работников, которые не вакцинировались против коронавируса. Так перевозчик хочет поощрить персонал прививаться, чтобы предотвратить угрозу распространения вируса.

Об этом в среду, 25 августа, объявил руководитель Delta Эд Бастиан, пишет hromadske.

По его словам, все работники авиакомпании, которые попали в больницу с COVID-19, не были вакцинированы. А стоимость лечения одного работника для Delta составляет в среднем 50 тысяч долларов, что компания уже не может себе позволить.

Как пояснил глава Delta, взыскания 200 долларов из зарплаты невакцинированных пойдут на оплату лечения работников с COVID-19 в больницах. Невакцинированных работников также обяжут носить маски в помещениях.

Кроме того, с 12 сентября невакцинированный и не полностью вакцинированный персонал Delta будет должен еженедельно тестироваться на COVID-19. А с 30 сентября непривитым, заболевшим COVID-19, не будут выплачивать больничные.

Как отметил Эд Бастиан, полностью вакцинировались против COVID-19 уже 75% работников Delta. Но на фоне возрастания заболеваемости в США из-за штамма «Дельта» компания хочет вакцинировать всех работников как можно быстрее.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины рассматривает план введения привилегий для украинцев, которые вакцинированы от коронавируса.