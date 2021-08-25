Министерство здравоохранения Украины рассматривает план введения привилегий для украинцев, которые вакцинированы от коронавируса.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил во время брифинга, пишет TheБабель.

Он отметил, что, учитывая эпидемиологическую ситуацию, в регионах будут вводить разного рода ограничения. Однако даже в «красных» зонах для вакцинированных людей будут делать исключения.

— Будут вводиться карантин, но для определенных сфер экономики. Вакцинированным позволят работать даже в «красном» уровне эпидемиологической опасности. Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и у посетителей будет COVID-сертификат, – сказал Виктор Ляшко.

Он добавил, что сфер, где могут вводиться привилегии для вакцинированных достаточно.

— Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии и других странах — рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США, посмотреть, что работает, а что нет и выбрать оптимальный вариант для себя, – отметил Виктор Ляшко.

Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку сейчас он доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.

Этот вариант коронавируса протекает агрессивнее и быстрее, чем предыдущие штаммы: на второй-третий день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, поэтому они не могут самостоятельно дышать и нуждаются в реанимации. Возраст тяжелых больных — от 30 до 40 лет.

Власти обещают не вводить общенациональный локдаун, а контролировать распространение вируса на местах и локализовать вспышки болезни.

Напомним, что по состоянию на 25 августа в Николаевской области выявлено 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Никто из пациентов не умер.