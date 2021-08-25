По состоянию на 25 августа в Николаевской области выявлено 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Никто из пациентов не умер.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Заболевшие по месту жительства:

Николаев — 44780 (+11);

Первомайск — 3189 (+3)

Южноукраинск — 2046 (+1);

Вознесенск — 1863 (+1);

Очаков — 1324.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 случай COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2429 (+0) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных COVID-19 за сутки – 30, всего – 68704.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 1880, за сутки – 0.

В Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.