По состоянию на 25 августа в Николаевской области выявлено 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Никто из пациентов не умер.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 случай COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2429 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки – 30, всего – 68704.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 1880, за сутки – 0.
В Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.
По состоянию на 25 августа в Николаевской области выявлено 17 новых подтвержденных случаев COVID-19. Никто из пациентов не умер.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Заболевшие по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зарегистрирован 1 случай COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2429 (+0) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных COVID-19 за сутки – 30, всего – 68704.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 1880, за сутки – 0.
В Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.