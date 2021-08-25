В Украине за минувшие сутки, 24 августа, выявили 727 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 682 человека, летальных исходов — 20, выздоровели — 382 человека. Протестовали методом ПЦР — 12 855 человек, методом ИФА — 2110 человек, экспресс-тестами — 11 239 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 276 590 человек, выздоровели — 2 202 160, летальных случаев — 53 521.

Напомним, 23 августа выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.