За минувшие сутки, 23 августа, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.
Об этом сообщает Telegram Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4).
Кроме того, за вчера:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
При этом вчера на COVID протестировали:
За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 миллиона человек, выздоровели 2,2 миллиона. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.
Ранее на Николаевщине за сутки вакцинировали почти тысячу человек.
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За минувшие сутки, 23 августа, выявили еще почти 700 случаев коронавируса в Украине. Больше всего зафиксировано в Киеве.
Об этом сообщает Telegram Министерства здравоохранения.
Сообщается, что за сутки зафиксировали 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 54, медработников - 4).
Кроме того, за вчера:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (132), Одесской (84), Харьковской (84), Луганской (62) и Черновицкой (47) областях.
При этом вчера на COVID протестировали:
За все время пандемии в Украине заболели более 2,275 миллиона человек, выздоровели 2,2 миллиона. Зафиксировано 53,5 тысячи летальных случаев.
Ранее на Николаевщине за сутки вакцинировали почти тысячу человек.