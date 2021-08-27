Правительство утвердило стратегию в отношении реструктуризации Приватбанка. Согласно ней, до 2024 года закроют 300 отделений и уволят 6 тысяч сотрудников.

Об этом передает OBOZREVATEL.

В Кабмине применили такие меры, чтобы повысить привлекательность банка для приобретения. Кроме сокращения отделений и сотрудников, в стратегии прописано снижении операционных затрат банка с 11,4 миллиардов гривен до 8,3 миллиардов гривен.

При этом профсоюзы просят отказаться от планов на увольнение тысяч людей, а вместо этого сэкономить над автопарке. В качестве подтверждения своим словам они приводят цифры, согласно которым, за время пандемии банк потратил 100 миллионов гривен на закупку Toyota.

В Днепре же возле Океанмаша банк потратился на камеру за $10 тыс. Еще 500 тысяч гривен уходят на заборы, которые не устанавливаются месяцами.

Напомним, количество активных клиентов «ПриватБанка» в первом квартале 2021 года выросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 миллионов, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 — на 30% до 13 миллионов.