Правоохранители разоблачили сотрудников компании «Укрзалізниця» на попытке завладеть тремя миллионами бюджетных гривен — они подделали документы и пытались провести ремонтные работы по необоснованно завышенным ценам.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Следователи установили, что в 2019 году чиновник УЗ в Конотопе в сговоре с инженером производственного отдела и директором частного предприятия составили ложные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен.

Сейчас на деньги наложили арест, поэтому дельцы не успели нанести государству ущерб. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения госсредств АО «Укрзалізниця», которые были выделены на содержание одного из объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли.