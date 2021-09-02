Ассоциация городов Украины предложила премьер-министру Денису Шмыгалю поддержать органы местного самоуправления в прохождении отопительного сезона 2021/2022 года, увеличив долю зачисления НДФЛ в местные бюджеты.

Об этом информирует пресс-служба Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

— Рост цен на природный газ и услуги по его распределению ставит под угрозу прохождение отопительного сезона 2021/2022 года, ведь на органы местного самоуправления возлагается непосильная финансовая нагрузка, — считают в Николаевском отделении ведомства.

Расходы из бюджетов местного самоуправления на обеспечение теплом бюджетных учреждений, таких как школы, детсады, больницы и другие, в связи с повышением цены на природный газ с 8 до 18 гривен за кубический метр составят в грядущем отопительном сезоне почти 17 миллиардов гривен, что на 9 миллиардов гривен больше, чем в предыдущем.

Кроме того, сохранение действующего тарифа на услуги теплоснабжения для бытовых потребителей потребует дофинансирования из бюджетов местного самоуправления на поддержку предприятий теплокоммунэнерго объемом 16 миллиардов гривен.

Частичной компенсацией этих дополнительных расходов может стать увеличение доли зачисления в бюджеты налога на доходы физических лиц и принятия для этого соответствующих изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Напомним, в июне глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что из 52 территориальных громад Николаевской области только 8 способны содержать свои объекты за счет налоговых поступлений в бюджет.